Kabar Gembira! Kinerja Industri Kuliner Jatim Diramal Moncer

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) Jawa Timur memprediksi kinerja industri kafe dan restoran di wilayah itu moncer.

Ketua Apkrindo Jatim Tjahjono Haryono optimistis industri kuliner tumbuh 10-15 persen di awal 2022 atau kuartal I.

Hal itu ditunjang oleh membaiknya kondisi perekonomian, meski saat ini sudah masuk kasus varian Omicron.

"Kami memperkirakan kinerja industri food and beverage (F&B) atau kuliner di kuartal I/2022 ini bisa tumbuh setidaknya 10 - 15 persen. Kami terus berharap, Omocron tidak akan membawa dampak yang signifikan, walaupun di AS terjadi 1 juta kasus per hari. Di Indonesia masih paling banyak terjadi di Jakarta, dan tingkat fatality rate-nya juga kecil sekali," ujar Tjahjono.

Tjahjono memprediksi pertumbuhan industri F&B 2021, tepatnya selama momen libur Natal 2021, industri kuliner mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yakni naik 10 - 15 persen dengan capaian omzet penjualan rata-rata mencapai 90 persen.

"Kami mengapresiasi pemerintah yang akhirnya waktu itu membatalkan PPKM Level 3, karena yang kami tahu bisnis F&B ini sempat babak belur selama PPKM 3 bulan yakni Juli-September 2021,” katanya.

Selain itu, pada Februari 2022 akan semakin naik, karena ada beberapa momen yang diyakini mendongkrak penjualannya, di antaranya Imlek dan Valentine Day pada Februari mendatang.

“Di momen-momen ini biasanya masyarakat memilih untuk menikmati makan bersama keluarga di kafe/restoran. Ini yang biasanya kami optimalkan untuk mendorong tingkat konsumsi masyarakat," Tjahjono. (antara/jpnn)