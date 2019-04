Kabar Terbaru dari Jagat Kpop: Comeback Dua Raksasa dan Debut Luar Biasa

jpnn.com - Lagi musimnya comeback di jagat K-pop. Setelah BLACKPINK, yang dijadwalkan rilis lagu baru sebentar lagi adalah BTS. ''Kedatangan'' dua grup besar itu sudah ditunggu-tunggu penggemar. Terlebih, keduanya semakin mendapat tempat di industri musik dunia. Ada pula ITZY yang baru debut dan langsung meroket. Girlband baru

Teaser Klip Bareng Halsey

Tiga hari lagi, BTS akan merilis single Boy With Luv featuring Halsey. Itu menjadi single pertama dalam minialbum Map of the Soul: Persona yang akan datang. Untuk ''mengganjal'' rasa penasaran para ARMY (julukan fans BTS), mereka merilis teaser klip video single tersebut pada Minggu (7/4).

Video berdurasi 46 detik itu menampilkan Halsey yang berada di sebuah loket tiket bioskop. Dia kemudian berjalan melewati RM dkk yang berpakaian serba-pink, dengan latar neon sign bertulisan Persona. Halsey dan BTS saling kenal cukup lama. Halsey bahkan mengakui bahwa dirinya adalah ARMY. ''Aku tidak bisa memilih satu. Baiklah, RM,'' kata Halsey saat ditanya tentang member favoritnya, dalam wawancara dengan MYXclusive. Judul Boy With Luv sendiri jika diartikan dalam bahasa Korea berarti A Poem for the Small Things.

Tercepat Dapat 100 Juta View

Kill This Love laris manis. Klip video BLACKPINK itu tercatat sebagai video dengan view terbanyak pada hari pertamanya di YouTube. Dalam 24 jam, Kill This Love sudah ditonton 56,7 juta kali. Catatan itu melampaui rekor Thank U, Next milik Ariana Grande (55,4 juta view) serta rekor versi K-pop, klip video IDOL milik BTS (45,9 juta view). Minggu (7/4), klip video ketujuh BLACKPINK itu tercatat jadi video girlband K-pop yang paling cepat mengumpulkan 100 juta view. Catatan itu dicapai dalam waktu tiga hari saja.

Debut lancar ITZY