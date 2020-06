Kabar Terbaru soal Jadwal Perempat Final Liga Champions UEFA

jpnn.com, NYON - UEFA segera mengeluarkan pengumuman penting terkait kelanjutan Liga Champions dan Liga Europa.

Sky Sports melansir, UEFA telah merevisi dan mengantongi jadwal dan akan diumumkan Rabu (17/6).

UEFA telah memutuskan untuk menyelesaikan Liga Champions musim ini. Bocorannya, 'Delapan Besar' akan diadakan di satu kota, kemungkinan besar di Lisbon, Portugal.

Baca Juga: Ada Peluang Liga Champions Bergulir Lagi Awal Agustus

Delapan Besar bakal digelar 12 hingga 23 Agustus. Sementara pertandingan sisa di 16 Besar berlangsung dimainkan di markas klub yang menjadi tuan rumah yakni di Turin, Barcelona, Manchester dan Munich.

Otomatis, empat laga sisa di 16 Besar yakni leg kedua antara Juventus vs Lyon (agregat 0-1), Barcelona vs Napoli (1-1), Manchester City vs Real Madrid (2-1) dan Bayern Muenchen vs Chelsea (3-0) berlangsung sebelum 12 Agustus.

Delapan Besar memang masih menunggu empat tim lagi dari delapan tim di atas.

Untuk tim yang sudah lolos ialah Atletico Madrid (menyingkirkan Juventus), PSG (menyingkirkan Borussia Dortmund), RB Leipzig (menyingkirkan Tottenham Hotspur) dan Atalanta (menyingkirkan Valencia). (ss/jpnn)

Rencana kelanjutan Liga Champions di Lisbon

Perempat Final: 12-13-14-15 Agustus

Semifinal: 18-19 Agustus

Final: 23 Agustus