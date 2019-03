Kalah dari Jepang 0-3, Indonesia Kandas di Semifinal Badminton Asia Mixed Team Championships

jpnn.com, HONG KONG - Jepang tak butuh lima partai menyudahi perlawanan Indonesia di semifinal Badminton Asia Mixed Team Championships 2019.

Dalam pertemuan di Queen Elizabeth Stadium, Hong Kong, Sabtu (23/3) siang, Indonesia menyerah 0-3.

Setelah ganda putra dan tunggal putri gagal menyumbang poin, di partai ketiga, tunggal putra Shesar Hiren Rhustavito juga kalah.

(Baca lagi: Ruselli Hartawan Tumbang, Indonesia 0-2 Jepang)

Shesar takluk dari Kanta Tsuneyama 21-15, 17-21, 16-21 dalam laga berdurasi satu jam 15 menit (statistik BWF).

After the match both players shook hand and Shesar Hiren Rustavito said "Good job" to Kanta Tsuneyama. Respect! What a match #TongYunKaiCup2019 — Badminton Talk (@BadmintonTalk) March 23, 2019