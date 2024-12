Kali Ini, Hedi Yunus Rilis Lagu Ciptaan Ria Prawiro

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Hedi Yunus akhirnya mempersembahkan single terbaru yang berjudul Kali Ini.

Karya tersebut merupakan hasil kerja sama dengan produser dan penulis lagu Ria Prawiro.

Hedi Yunus mengatakan bahwa Kali Ini menjadi kerja sama kedua bagi dirinya dan Mama Ria.

“Pada Agustus 2022, saya pernah merilis lagu solo karya Mama Ria berjudul Cinta Tak Berbatas. Kemudian dengan kelompok Nitatadi, kami pernah merilis lagu Mama Ria yang berjudul Hawa," ungkap Hedi Yunus di kawasan Jakarta baru-baru ini.

Musisi berusia 56 tahun itu mengaku senang bekerja sama dengan Ria Prawiro.

Menurut Hedi Yunus, perempuan yang karib disapa Mama Ria merupakan sosok yang kreatif dan punya semangat luar biasa.

"She is the best," jelas vokalis Kahitna itu.

Hedi Yunus menyebut lagu Kali Ini memuat suasana lama dengan suara saksofon dan trombon di bagian awal.