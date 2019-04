Kamura / Sonoda Bangga Kalahkan Ahsan / Hendra di Final Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan harus mengakui kemenangan Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Jepang) di final Singapore Open 2019.

Dalam duel sengit di Singapore Indoor Stadium, Minggu (14/4) sore WIB, Ahsan / Hendra menyerah 13-21, 21-19, 17-21.

This behind-the-back shot wasn't enough to claim the point but they still clinched the second game ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/TvsbWIXPoe — BWF (@bwfmedia) April 14, 2019