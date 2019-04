Matsumoto / Nagahara Butuh 47 Menit Menang di Final Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Peringkat dua dunia Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara menyabet gelar juara ganda putri Singapore Open 2019.

Pada laga final di Singapore Indoor Stadium, Minggu (14/4) sore WIB, Matsumoto / Nagahara menang atas ganda Korea Kim Hye Jeong / Kong Hee Yong.

Reigning world champions Matsumoto/Nagahara ???????? keep their cool to claim their first title of the year ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/vPEhljlZQa — BWF (@bwfmedia) April 14, 2019