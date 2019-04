Ganda Campuran Thailand Ukir Rekor Hebat di Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Ganda campuran Thailand Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai mengukir rekor di Singapore Open 2019.

Peringkat empat dunia itu menjadi juara, setelah mengalahkan duo Malaysia ranking 26 dunia Tan Kian Meng / Lai Pei Jing.

Dalam laga final di Singapore Indoor Stadium, Minggu (14/4) siang WIB, Dechapol / Sapsiree menang mudah 21-14, 21-6 dalam pertandingan berdurasi 33 menit (statistik BWF).

Mission accomplished ???? for Puavaranukroh/Taerattanachai ???????? who claim their first-ever HSBC BWF World Tour title ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/4Xu9MD3ZUl — BWF (@bwfmedia) April 14, 2019