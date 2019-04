Tai Tzu Ying Sikat Nozomi Okuhara di Final Singapore Open 2019

jpnn.com, SINGAPORE - Tunggal putri Taiwan Tai Tzu Ying mengukuhkan diri menjadi juara Singapore Open 2019.

Dalam laga final di Singapore Indoor Stadium, Minggu (14/40 siang WIB, peringkat satu dunia itu mengalahkan salah satu lawan beratnya, Nozomi Okuhara (Jepang) dengan straight game 21-19, 21-15.

Second title in two weeks for Tai Tzu Ying as she proves to be unstoppable at the Singapore Open ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/O59G54vSlm — BWF (@bwfmedia) April 14, 2019