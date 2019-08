Kang Daniel dan Jihyo TWICE Umumkan Hubungan Asmara

Jihyo TWICE. Foto: Soompi.com

jpnn.com - Kang Daniel, 22, dan Jihyo TWICE, 22, berpacaran. Kabar itu kali pertama diungkap Dispatch kemarin, Senin (5/8). JYP Entertainment, agensi Jihyo, dan agensi Kang Daniel, KONNECT Entertainment, segera memberikan konfirmasi. ''Keduanya saling tertarik,'' ungkap dua manajemen tersebut dalam pernyataan tertulis.

Dalam pemberitaannya, Dispatch mengunggah foto saat Kang Daniel dan Jihyo berkencan pada Kamis (1/8). Situs gosip Korea Selatan itu menjelaskan bahwa foto tersebut diambil ketika mereka berjalan-jalan di area perumahan UN Village, Hannam, Seoul, tempat tinggal Kang Daniel. UN Village adalah kompleks mewah yang ditinggali banyak ekspatriat.

Mengutip Dispatch, keduanya menyempatkan bertemu seminggu sekali. Jihyo dikabarkan datang saat Kang Daniel mengadakan showcase debut pada 25 Juli. Jihyo juga menyempatkan bertemu ketika pulang ke Seoul. Maklum, TWICE tengah menjalani tur konser Twicelights yang bakal berlangsung hingga Februari 2020. Sumber Dispatch mengungkapkan bahwa keduanya berkenalan lewat salah seorang idol senior.

Sebelum mulai berkencan, Kang Daniel memang dikenal sebagai fanboy TWICE. Mantan personel Wanna One itu hafal koreografi lagu-lagu girlband tersebut. Selain itu, sumber tersebut menyatakan bahwa hubungan keduanya adalah rahasia umum di kalangan personel TWICE.

''Biasanya, salah seorang personel bakal mengantar Jihyo ke rumah Kang Daniel, lalu kembali lagi buat menjemputnya,'' papar salah satu sumber Dispatch tersebut.

BACA JUGA: Wanna One dan TWICE Mendominasi MAMA 2017

Para fans pun langsung bergerak cepat. Di media sosial, mereka mengunggah ''bukti'' kedekatan Kang Daniel dan Jihyo. Di antaranya, foto dan video saat dua idola itu saling pandang di acara musik. Mereka juga menilai bahwa syal yang dikenakan Kang Daniel ketika berada di bandara merupakan kado dari Jihyo.

Leader TWICE tersebut punya hobi merajut dan membuat syal buat personelnya yang berulang tahun. ''Rajutannya khas dan polos, mirip dengan yang dipakai personel TWICE. Enggak salah lagi, itu buatan Jihyo,'' ungkap salah seorang fans dalam forum Pann.