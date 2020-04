Kangen Glenn Fredly, Mutia Ayu Tulis Sebuah Lirik Lagu

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Mutia Ayu kembali mengugkapkan kerinduan kepada mendiang suaminya, Glenn Fredly. Kali ini, ia memajang sebuah foto kenangan saat melangsungkan pernikahan pada 2019 lalu.

Pada foto tersebut, Glenn Fredly dan Mutia Ayu tampak memakai pakaian berwarna keemasan. Mereka terlihat tertawa sambil berjalan bergandengan.

Mutia Ayu pada keterangan foto menulis lirik lagu Selesai yang diciptakan Glenn Fredly. Lirik lagu tersebut mewakili perasaannya yang tengah rindu kepada almarhum.

"Kangen kamu. Sungguh hati bicara. Aku kangen kamu meski jauh. Kangen kamu. Pikiranku ke kamu. Rasa ini tak pernah selesai," tulis Mutia Ayu lewat akun Instagram miliknya, Senin (20/4).

Ini bukan kali pertama ibu satu anak itu mengungkapkan kerinduan kepada Glenn Fredly. Beberapa hari lalu, Mutia Ayu juga mengunggah potret kenangan manis bersama pelantun Januari itu.

"You will always be my guiding light @glennfredly309 (kamu akan selalu jadi cahaya penuntunku)," ujar Mutia Ayu saat itu.

Baca Juga: Kalimat Kerinduan Mutia Ayu untuk Glenn Fredly

Glenn Fredly dan Mutia Ayu menikah pada Agustus 2019 lalu di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Pada akhir Februari 2020, mereka dikaruniai anak pertama yang diberi nama Gewa Atlana Syamayim Latuihamallo.

Seperti diketahui, Glenn Fredly meninggal dunia di RS Setia Mitra Jakarta Selatan pada Rabu (8/4). Pria umur 44 tahun itu berpulang akibat penyakit meningitis yang diderita sejak beberapa waktu lalu.