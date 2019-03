Kantongi Restu Orang Tua, Wijin Tak Sabar Bawa Gisel ke Rumah

jpnn.com, JAKARTA - Pebasket Wijaya Saputra membenarkan kabar dirinya tengah menjalin hubungan spesial dengan Gisella Anastasia alias Gisel.

Dia bahkan mengklaim sudah mendapat restu dari orang tua untuk menjalin hubungan dengan mantan istri Gading Marten itu.

"Keluarga sudah nanyain. Maksudnya, teman-teman mama nanyain 'anaknya deket sama Gisel, ya'. Kata mama, 'tanya saja sama anaknya langsung'. Ya, selama ini so far so good ya. Nggak ada masalah," tutur Wijaya Saputra saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (13/3).

Baca juga: Penjelasan Wijaya Saputra Soal Foto Jalan Bareng Gisel

Menurut mantan kekasih Agenz Mo ini, keluarganya juga tidak berkomentar soal foto kencannya bersama Gisel yang tersebar di media sosial.

"Enggak ada tanggapan apa-apa sih. Maksudnya, ya namanya juga lagi deket kan. Ya, support dong berarti kalau nggak ada komentar," ujar pria yang karib disapa Wijin ini malu-malu seraya tertawa.

Baca juga: Gisel dan Wijin Makin Lengket, Rangkul-rangkulan di Mall

Wijaya Saputra berencana mengenalkan janda satu anak itu ke keluarganya. Apalagi, dia termasuk tipikal pria yang serius.