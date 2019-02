Kapten Arema FC Berharap Aremania-Bobotoh dan Viking Bisa Berdamai

jpnn.com, BANDUNG - Sebuah momen luar biasa tercipta sebelum kick off pertandingan Persib Bandung vs Arema FC di Stadion Si Jalak Harupat, Senin (18/2).

Kapten dari kedua tim, Hamka Hamzah (Arema FC) dan Hariono (Persib) membentangkan kaus bertuliskan Say No To Racism, We Are All Brothers (Katakan Tidak pada Rasis, Kita Semua Bersaudara).

Lewat aksi itu, Hamka berharap bahwa tidak ada lagi rasisme di sepak bola.

Hamka pun mengapresiasi Bobotoh dan Viking. ”Saya akui bahwa suporter dari Persib Bandung sore ini sangat baik,” kata Hamka.

Sebab, tidak ada insiden berarti yang terjadi. Baik sebelum laga, selama laga, maupun setelah laga. Dia pun berharap, kondusivitas itu juga terjadi pada leg kedua di Stadion Kanjuruhan Jumat (22/2).

”Ini saya harap akan berlanjut ketika Persib bertandang ke Arema nanti. InsyaAllah saya akan berkumpul dengan Aremania, saya akan meminta sudahi pertikaian. Mari kita berdamai demi sepak bola Indonesia yang lebih baik lagi,” ungkap dia. (c1/muf)