Kedodoran, Daddies Kalah dari Ganda Negeri Ginseng di Final Hong Kong Open 2019

jpnn.com, HONG KONG - Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan alias Daddies gagal menjadi juara di Hong Kong Open 2019.

Meladeni ganda Korea peringkat 13 dunia Choi Solgyu/Seo Seung Jae di Hong Kong Coliseum, Minggu (17/11) sore WIB, Daddies keok 21-13, 12-21, 13-21.

Daddies sempat tampil ganas di gim pertama, tetapi sayang kedodoran di gim kedua. Bahkan, pada gim tersebut, setelah tertinggal cukup jauh, Ahsan/Hendra seperti menyerahkan kemenangan dan pengin segera melakoni gim ketiga.

Pada gim penentuan, Daddies telat panas. Sementara ganda Negeri Ginseng masih dalam penampilan seperti di gim kedua. Cepat dan agresif.

Choi/Seo akhirnya menghentikan perlawanan Daddies dalam laga berdurasi 50 menit (statistik BWF).

Congratulations to Choi Sol Gyu/Seo Seung Jae!



After winning their first ever Super 500+ titile in #HongKongOpenSuper500 , Choi/Seo will break into the WORLD TOP 8 next week (19 Nov 2019)!



They will be 7th in the World Ranking and this will be their

new career-high! Well done!