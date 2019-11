Hong Kong Open 2019: Chen Yu Fei Akhiri 5 Tahun Puasa Tiongkok

jpnn.com, HONG KONG - Tunggal putri Tiongkok Chen Yu Fei mengukuhkan diri menjadi juara di Hong Kong Open 2019 usai menaklukkan gadis Thailand Ratchanok Intanon, Minggu (17/11) siang WIB.

Dalam laga final di Hong Kong Coliseum itu, Chen menang rubber game 21-18, 13-21, 21-13 dalam waktu 65 menit (statistik BWF)

Kemenangan atas Intanon kali ini membuat Chen makin menjauh dalam urusan head to head 11-2.

Keberhasilan Chen menjadi juara di Hong Kong Open 2019 sekaligus mengakhiri lima tahun puasa Tiongkok, tanpa gelar dari nomor tunggal putri.

Terakhir kali tunggal putri Negeri Panda menjadi juara di Hong Kong Open ialah Wang Yihan pada 2013.

Chen Yufei's performance in 2019



Champion:

All England

Swiss Open

Australian Open

Thailand Open

Fuzhou China Open#HongKongOpenSuper500



Semifinalist:

Indonesia Masters

Malaysia Open

BAC

Indonesia Open

Japan Open

BWC

China Open

Denmark Open



QF in Korea Open



* Always reaches QF