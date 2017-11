Kejar Target, CitraLand The GreenLake Buka Klaster Baru

jpnn.com, SURABAYA - CitraLand The GreenLake yang merupakan klaster dari CitraLand The Singapore of Surabaya membuka pengembangan baru di area tahap kedua.

Langkah tersebut dilakukan guna mengejar target penjualan pada tahun ini.

Associate Director CitraLand Surabaya Andy Soegihardjo menyatakan, secara umum, kondisi ekonomi mendukung laju sektor properti.

Sebab, inflasi relatif terkendali. Ditambah suku bunga kredit perbankan yang terus menunjukkan tren penurunan.

Namun, sektor properti cenderung melambat. Hal itu terjadi bukan karena tidak ada daya beli, melainkan masyarakat cenderung menahan. Terutama mereka yang ingin beli untuk investasi.

’’Padahal, beli pada saat sepi seperti ini menguntungkan pembeli,’’ kata Andy, Rabu (1/11).

Perbankan gencar mengambil peluang dengan memberikan suku bunga yang makin kompetitif.

Di sisi lain, pengembang juga menyiapkan strategi dengan memberikan potongan harga.