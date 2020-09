Kejutan Besar di US Open, Novak Djokovic Kena Diskualifikasi

jpnn.com, NEW YORK - Petenis nomor satu dunia Novak Djokovic secara mengejutkan kena diskualifikasi di 16 Besar ajang grand slam US Open, Senin (7/9) dini hari WIB.

Pria asal Serbia itu tak boleh melanjutkan pertandingannya melawan petenis Spanyol Pablo Carreno Busta di Arthur Ashe Stadium, setelah memukulkan bola ke hakim garis wanita.

Insiden terjadi di set pertama, saat Djokovic terlihat frustrasi dengan permainannya, tertinggal 5-6.

Djokovic memang sepertinya tak sengaja memukul bola yang diarahkan ke ofisial perempuan itu.

HOLY CRAP. Djokovic defaulted after he inadvertently hits a ball and strikes a line judge in the neck. She had to leave. pic.twitter.com/BECdydrKFw — Mark Armstrong (@ArmstrongABC11) September 6, 2020