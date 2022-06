Keluarga Ridwan Kamil Sebut KBRI Lakukan Beyond of All Duty Saat Mencari Eril

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan keluarga Ridwan Kamil, Elpi Nazzuzaman mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Swiss di Bern sudah beyond of all duty atau menjalankan tugas melampui semua tugas saat mencari Emmeril Kahn Mumtadz atau Eril.

Kedutaan KBRI Swiss telah memastikan jasad putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu ditemukan.

Dia menyampaikan rasa terima kasih yang terlibat dalam pencarian Eril yakni Kepolisian Bern, Kepolisian Maritim Bern, Pemerintahan Kota Bern, dan Pemerintahan Federal Swiss.

Baca Juga: Jenazah Eril Kemungkinan Tiba di Indonesia Pada Sabtu atau Minggu

"Dan KBRI yang tidak henti-hentinya melakukan fungsi perlindungan WNI, bahkan yang kami rasakan beyond of all duty," kata Elpi Nazzuzaman saat konferensi pers virtual, Kamis (9/6).

Dia juga menyebutkan KBRI Swiss tidak hanya sekadar melakukan fungsinya, jauh lebih dari itu sehingga keluarga Ridwan Kamil merasa tidak sendirian dan negara hadir melindungi WNI di mana pun.

"Kami juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu," lanjut dia.

Sebelumnya, Elpi mengatakan jenazah Eril rencananya akan langsung dibawa pulang ke Indonesia dalam waktu dekat.

Namun, dia belum dapat memastikan kapan waktu tepatnya.