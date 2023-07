Kembali Bermusik, Gloria Jessica Persembahkan What Are We Now?

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Gloria Jessica Ulima Gultom atau yang akrab dikenal Gloria Jessica merilis EP dengan dua trek berjudul “What Are We Now? dan Curiosities.

Jawara Anugerah Planet Muzik 2017 ini menuturkan bahwa lagu What Are We Now? menandai kembalinya dia ke industri musik setelah 3 tahun vakum.

Menurut Gloria Jessica, lagu tersebut bercerita bagaimana akhirnya dia berani kembali ke dunia musik.

"Ini menceritakan tentang bagaimana aku di persimpangan antara harus kembali ke dunia musik atau dunia bisnis yang aku geluti sekarang," ujar Gloria di Jakarta, Rabu (5/7).

Pesohor kelahiran 25 Juni 1994, ini menjelaskan lagu berbahasa Inggris itu mengusung genre musim rock dark.

"Ini membuat warna musikku berbeda dari yang biasa aku tampilkan sebelumnya," tutur Gloria.

Lagu ini menghadirkan vokal powerful khas Gloria diiringi dengan musik yang menggugah rasa.

Dia mengatakan bahwa musik yang diproduseri Joseph Saryuf dari Sinjitos Collective ini memang menjadi penanda langkahnya menuju era baru di industri musik.