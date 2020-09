Kembali Dipercaya KemenPUPR, PT PP Tandatangani Kontrak Bendungan Way Sekampung Paket 3

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - PT PP (Persero) Tbk kembali dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk membangun Bendungan Way Sekampung Paket 3.

Sebelumnya, PT PP dipercaya untuk mengerjakan proyek pembangunan Bendungan Way Sekampung Paket 1 pada 2015. Sukses dalam pelaksanaan pekerjaan di Paket 1, perseroan kembali dipercaya oleh Kementerian PUPR untuk mengerjakan kembali pembangunan Bendungan Sekampung Paket 3.

Acara penandatanganan kontrak dilakukan di Kantor Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung di Bandar Lampung pada Rabu (9/9).

Selain dilakukan tatap muka, acara penandatangan tersebut juga dilakukan secara virtual. Dalam acara penandatangan kontrak Kerja sama tersebut dihadiri SVP Infrastruktur 2 Perseroan Pande Ketut, sedangkan dari Kementerian PUPR dihadiri oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung Abdul Muis.

Proyek Bendungan Way Sekampung yang dimiliki oleh Kementerian PUPR ini berlokasi di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

“Pembangunan Way Sekampung Paket 3 ini merupakan bentuk kepercayaan stakeholders setelah sebelumnya PT PP sukses mengerjakan pembangunan Bendungan Way Sekampung Paket 1. Menteri PUPR menilai pekerjaan yang dilakukan oleh PT PP dilakukan dengan profesional dan rapih, sehingga kami diberikan kepercayaan kembali untuk mengerjakan Paket 3 dari proyek tersebut," ujar Direktur Utama PT PP Novel Arsyad.

Adapun pembangunan proyek ini didanai oleh APBN dan dikerjakan dengan masa pelaksanaan selama delapan bulan.

Sementara lingkup pekerjaan yang dilakukan perseroan di Paket 3, antara lain: pekerjaan persiapan, pekerjaan kolam olak, pekerjaan jalan akses kiri, pekerjaan jalan akses PLTA dan clearing area genangan.