Kembangkan Bisnis di Indonesia, Bangsawan Malaysia Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - Bangsawan Malaysia, Dato Sri Muhammad Shaheen meraih penghargaan di ajang Asia Pacific Enterprise Awards (APEA).

Dia dianugerahi penghargaan Master Entrepreneur di bidang perhotelan, food service, dan pariwisata.

Dato Sri Muhammad Shaheen mengatakan, ketekunan untuk terus berkembang menjadi salah satu kunci kesuksesannya.

Perkembangan bisnis itu, seperti memperluas brand di Langkawi, mengakuisisi lahan utama di Desaru untuk pengembangan di masa depan.

"Kami juga menandatangani kontrak manajemen baru di destinasi-destinasi utama di Asia Tenggara," ujar Dato Sri Muhammad Shaheen, dalam keterangannya, Kamis (20/6).

Penghargaan ini bukanlah yang pertama bagi Dato Sri Muhammad Shaheen. Lebih dari 10 penghargaan pernah diraih sejak 2002

Sebelumnya, dia mendapat penghargaan sebagai Entrepreneur of The Year in Tourism & Hospitality dalam SME & Entrepreneur Business Award pada 2022.

Dato Sri Muhammad Shaheen juga menyebut bahwa adaptasi menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan bisnis adalah kunci kesuksesan.