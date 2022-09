Kembangkan Ekosistem Digital, Henkel Gandeng Tokopedia

jpnn.com, JAKARTA - Henkel meluncurkan Loctite Indonesia Official Store di Tokopedia. Toko ini menawarkan solusi Teknologi Perekat untuk berbagai industri, termasuk otomotif, manufaktur umum, dan pemeliharaan.

"Ini merupakan langkah menarik dalam mengembangkan ekosistem digital kami bagi pelanggan di Indonesia, yang memungkinkan mereka membeli produk Loctite asli dengan mudah,” kata Jimmy Purnama, Sales Manager for General Manufacturing & Maintenance, Henkel Indonesia dalam keterangannya, Sabtu (17/9).

Loctite Indonesia Official Store berkontribusi pada keseluruhan strategi digitalisasi Henkel dalam memanfaatkan peluang e-commerce dan memperluas jangkauan distribusinya.

Jimmy menjelaskan Official Store ini bertujuan menawarkan pengalaman berbelanja yang mudah bagi pelanggan dan memungkinkan mereka menerima pesanan dengan lebih cepat.

Selain dari Official Store, pelanggan juga dapat melakukan pembelian dari distributor online yang ada.

Head of Category Development (Mom and Baby, Home and Living) Tokopedia, Ramadhan Niendraputra menyampaikan kolaborasi dengan Henkel untuk membantu masyarakat memenuhi berbagai kebutuhan. Termasuk akan produk yang berkaitan dengan kebutuhan rumah tangga, secara online.

"Kehadiran Loctite Indonesia Official Store di Tokopedia merupakan salah satu contoh upaya kami untuk menjawab kebutuhan tersebut," terangnya.

Di sisi lain, Tokopedia berharap bisa terus memberikan panggung seluas-luasnya bagi para pegiat usaha lokal agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat lewat pemanfaatan teknologi.”