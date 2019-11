Kena Pukul Lebih Dahulu, Real Madrid Mengamuk, Kini Sama dengan Barcelona

jpnn.com, MADRID - Real Madrid kembali menyamai poin Barcelona di puncak klasemen usai menang comeback atas Real Sociedad, Minggu (24/11) dini hari WIB.

Dalam laga di Santiago Bernabeu itu, Madrid tertinggal lebih dahulu setelah pemain Sociedad Willian Jose memanfaatkan kesalahan lini pertahanan tuan rumah di menit ke-2.

Karim Benzema menyamakan kedudukan pada menit ke-37 setelah menerima assist Luka Modric. Skor 1-1 bertahan hingga jeda.

Di babak kedua, tepatnya di menit ke-48, Federico Valverde membawa El Real unggul setelah sepakan kerasnya dari luar kotak penalti mengoyak gawang tim tamu. Modric kembali mencatatkan dirinya sebagai pembuat assist.

2 - Only Lionel Messi (4) has scored more goals from outside the box than @realmadriden's Fede Valverde in @LaLigaEN this season (level with Luis Suárez and Chimy Avila). Surprise. pic.twitter.com/jRxVcsph1x — OptaJose (@OptaJose) November 23, 2019