Kenalan Sama Crush, Penyanyi Yang Berkencan dengan Joy Red Velvet

jpnn.com, JAKARTA - Idol Korea Selatan, Joy Red Velvet dan penyanyi Crush dikabarkan berkencan.

Kedua agensi mereka, SM Entertainment dan P Nation telah mengonfirmasi soal kabar kencan Joy dengan Crush.

"Mereka memiliki hubungan senior-junior, tetapi mereka baru-baru ini mulai berkencan dengan perasaan yang baik satu sama lain," tulis kedua agensi dilansir dari Soompi, Senin (23/8).

Adapun Crush merupakan penyanyi asal Korea Selatan yang debut pada 2014. Saat ini, pria kelahiran 3 Mei 1992 itu berada di bawah naungan P Nation.

Crush debut melalui single Sometimes dan album pertamanya, Crush On You rilis pada 5 Juni 2014.

Beberapa lagu Crush yakni Crush On You, Sometimes, Sofa, dan Woo Ah.

Pemilik nama asli Shin Hyo Seob itu beberapa kali bernyanyi untuk soundtrack drama korea, di antaranya lagu Sleepless Night (OST It's Okay, That's Love) dan Beautiful (OST Guardian The Lonely and Great God).

Sebelum dikonfirmasi berkencan, dia pernah berkolaborasi dengan Joy Red Velvet melalui lagu Mayday yang dirilis tahun lalu. (mcr7/jpnn)



