Kenapa Gol Lionel Messi Itu Tidak Sah? Mari Lihat!

jpnn.com, JEDDAH - Satu gol dari superstar Barcelona Lionel Messi ke gawang Atletico Madrid dianggap tidak sah. Asisten video wasit (VAR) membuktikan gol Messi tak benar.

Messi mencetak gol lagi saat kedudukan dalam laga semifinal Piala Super Spanyol di King Abdullah Sports City, Jeddah, Jumat (10/1) dini hari WIB itu 1-1. Sekitar menit ke-60, Messi menjebol gawang Atletico, tetapi kemudian dianulir.

Wasit Jose Luis Gonzalez dan VAR melihat lengan Messi lebih dahulu terkena bola sebelum pemain Argentina itu menggoreng dan menendang si kulit bundar ke gawang yang dijaga Jan Oblak.

Pengamat pertandingan yang merupakan mantan wasit asal Spanyol Andujar Oliver setuju dengan keputusan Jose Luis Gonzalez itu.

