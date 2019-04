Kento Momota: Ginting Lelah

jpnn.com, SINGAPORE - Tunggal putra nomor satu dunia Kento Momota (Jepang) mengaku puas bisa mengalahkan jago Indonesia Anthony Sinisuka Ginting di final Singapore Open 2019.

Momota harus melakoni pertandingan berdurasi 73 menit di Singapore Indoor Stadium, Minggu (14/4) malam.

"Ini pertandingan yang sangat sulit. Ginting bermain di level yang sangat tinggi di awal. Namun, mungkin Ginting lelah dan itu memberi saya peluang," kata Momota seperti dikutip dari laman resmi BWF.

Play of the day | World class badminton ???? on display from Momota and Ginting #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/68CTQ4nyNK — BWF (@bwfmedia) April 14, 2019