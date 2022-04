Kepala Bakamla RI Hadiri Musrenbang 2022 Bertema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Aan Kurnia menghadiri acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2022 secara virtual di ruang kerja Kepala Bakamla RI Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/4/2022).

Musrenbang Nasional dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo dan mengambil tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Presiden RI Jokowi dalam sambutannya mengatakan dunia saat ini masih dihadapkan pada situasi ekonomi dan politik yang tidak mudah dan penuh dengan ketidakpastian.

Ketika pandemi belum sepenuhnya berakhir, muncul gejolak lain yang menyebabkan inflasi global meningkat tajam dan pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan.

Oleh karena itu, Jokowi mendorong semua pihak untuk terus waspada dan mengambil langkah antisipatif.

“Semua, kita harus memiliki sense of crisis. Jangan seperti biasanya, jangan business as usual. Hati-hati, sense of crisis harus ada di kita semuanya, sehingga kita harus ada perencanaan yang baik, harus ada skenario yang pas dalam menghadapi situasi yang tidak pasti ini,” kata Presiden.

Di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, Presiden bersyukur perekonomian Indonesia menunjukkan tren yang positif. Kinerja positif dari sisi perdagangan berlanjut dengan surplus neraca perdagangan yang menunjukkan angka yang terus membaik.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam sambutannya juga menyampaikan pentingnya transformasi digital untuk mencapai transformasi ekonomi.