Keren, Call of Duty Masuk dalam Gim PS Plus Baru, Buruan Diunduh!

jpnn.com - Sony Interactive Entertainment mengumumkan gim PS Plus yang akan dirilis pada Agustus, termasuk Call of Duty.

Senior Manager of Game Services Content, Sony Interactive Entertainment, Adam Michel, mengumumkan dua judul gim di dalamnya yaitu, "Fall Guys: Ultimate Knockout" dan "Call of Duty Moden Warfare 2 Campaign Remastered."

"Fall Guys: Ultimate Knockout" merupakan gim multi-pemain yang dapat dimainkan hingga 60 orang.

Gim penuh warna ini memiliki berbagai rintangan di mana tim hanya tim pemenang, yang dapat maju ke babak berikutnya.

"Fall Guys: Ultimate Knockout" akan tersedia untuk diunduh mulai 4 Agustus hingga 31 Agustus.

Selain itu, ada pula "Call of Duty Moden Warfare 2 Campaign Remastered" yang dibuat ulang dari versi pertama " Call of Duty: Modern Warfare 2" yang dirilis pada 2009.

Gim tersebut menghadirkan petualangan penuh aksi dengan misi menyelamatkan dunia yang kini ditingkatkan dari segi animasi, pencahayaan yang dinamis.

"Call of Duty Moden Warfare 2 Campaign Remastered" dapat diunduh mulai hari ini, Selasa, 28 Juli hingga 31 Agustus. (ant/jpnn)