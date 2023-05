Keren, Jakarta Bhayangkara Presisi Raih Runner-up di Final AVC Cup 2023

jpnn.com, BAHRAIN - Tim bola voli Jakarta Bhayangkara Presisi yang disponsori oleh Pertamina sukses merebut runner-up dalam Asian Men’s Club Volleyball Championship (AVC ) 2023 seusai melawan tim Jepang, Suntory Sunbirds.

Laga final AVC 2023 ini berlangsung di Isa Bin Rashid Volleyball Hall, Manama, Bahrain, Minggu (21/5).

Jakarta Bhayangkara Presisi melaju ke final AVC 2023, setelah sebelumnya mengalahkan tim Qatar, Police Sports Team dengan skor 3-1 pada Sabtu (20/5).

Keberhasilan ini merupakan sejarah baru dalam olahraga bola voli Indonesia.

Manajer Tim Bola Voli JBP Irjen Pol Pipit Rismanto mengatakan Jakarta Bhayangkara Presisi menjadi tim Indonesia pertama yang berhasil melaju ke final Asian Volleyball Championship.

Menurut dia, ini merupakan salah satu pencapaian terbaik tim voli Indonesia, setelah 2006 tim Indonesia berhasil meraih peringkat ketiga dalam laga serupa.

"Kami manajemen Tim Bola Voli Jakarta Bhayangkara Presisi, mengucapkan terima kasih kepada kepada seluruh manajemen dan official yang mendampingi. Kami senang dengan hasil ini," ujar Irjen Pol Pipit Rismanto dari Bahrain, Senin (22/3).

Selain menyabet gelar runner-up, tiga pemain tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi, berhasil menyabet tiga gelar individual terbaik, diantaranya yakni Mohammad Javad Manavinejad (Best Outside Hitter); Hendra Kurniawan (Best Middle Blocker); dan Fahreza Rakha Abhinaya (Best Libero).