Keren, Penonton Klik Film Tembus Angka 15 Juta Selama Maret 2020

jpnn.com, JAKARTA - Dunia perfilman Indonesia ikut terdampak pandemi COVID-19. Meski begitu, ada kabar baik disampaikan Direktur Klik Film Frederica.

Menurut Frederica, pada Maret 2020, aplikasi yang seratus persen dikerjakan oleh anak bangsa itu telah berhasil mendapat 15 juta lebih penonton.

"Dengan komitmen selalu menghadirkan film-film bagus Indonesia, Hollywood, Korea, dan lainnya, mendorong Klik Fillm melaju dengan cepat," kata Frederica, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (8/4).

Frederica mengatakan, hanya dengan mengeluarkan uang Rp 7 ribu, pecinta film bisa menikmati seluruh film yang ada di aplikasi Klik Film.

"Kami akan terus konsisten menghadirkan film-film bagus yang akan menghibur. Dengan raihan ini, menjadi penyemangat kami untuk bekerja lebih keras lagi," pungkasnya.

Berikut ini adalah 5 film yang dengan jumlah penonton terbanyak di Klik Film:

Top 5 Indonesia

1. Dilan 1991

2. Warkop Reborn

3. Sin

4. Senior

5. Dilan 1991 Extended Version

Top 5 Korea

1. Bring Me Home

2. Metamorphosis

3. The Battle: Roar to Vicory

4. Ghost Walk

5. My Punch-Drunk Boxer



Top 5 Hollywood

1. Mayday

2. High Srung Free Dance

3. The Peanut Butter Falcon

4. The Drone

5. Doe