Keren! TNI Siapkan Pemuda di Wilayah Perbatasan untuk Jadi Prajurit

jpnn.com, ENTIKONG - Kegiatan Satuan Tugas Yonif Mekanis 643/Wanara Sakti di sela-sela tugas menjaga kedaulatan NKRI di perbatasan Indonesia-Malaysia, patut diacungi jempol.

Mereka ternyata juga membantu menyiapkan para pemuda di wilayah perbatasan untuk menjadi prajurit TNI Angkatan Darat.

Para prajurit TNI yang bertugas memberikan pelatihan dan pembinaan kepada para pemuda yang ingin mengabdi sebagai tentara.

"Jadi para pemuda perbatasan yang telah menamatkan pendidikan sekolahnya dan ingin menjadi prajurit TNI AD, kami latih dan diberikan pembinaan, baik untuk persiapan fisik, mental maupun kesehatannya," ujar Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns Letkol (Inf) Hendro Wicaksono di Entikong, Selasa (29/6).

Dia menjelaskan, pembinaan dan pelatihan itu adalah wujud implementasi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) di daerah penugasan dan mendukung program TNI dalam menyiapkan putra-putri perbatasan dalam mengikuti seleksi menjadi prajurit TNI.

"Dan hal itu juga kami lakukan berupa pembinaan dan pelatihan kepada para pemuda di Dusun Panga, Desa Semanget, Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau," katanya.

Menurutnya, kegiatan itu bertujuan untuk memberikan gambaran dan memiliki bekal serta kesiapan dalam mengikuti serangkaian tes nantinya.

Di tempat terpisah, Danpos Panga Letda (Inf) Yopy Prasetyo menjelaskan, pembinaan yang diberikan kepada para pemuda perbatasan itu meliputi kesegaran jasmani A dan B (lari 12 menit, pull up, sit up, push up, lunges, shuttle run).