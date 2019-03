Keren, Via Vallen Diundang Tampil di Rusia

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut Via Vallen bakal kembali tampil di luar negeri. Terbaru, dia diundang untuk bernyanyi ke Rusia.

Kabar tersebut diungkap langsung oleh Via Vallen lewat akun Instagram miliknya.

Dia mengaatakan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Rusia untuk tampil dalam acara Bravo Award pada Kamis (21/3).

Baca juga: Via Vallen Merasa Direndahkan Saat Manggung di Sidoarjo, Pelakunya 2 Orang

"Halo Vyanisty dan seluruh masyarakat Indonesia! Sekarang Via sedang menuju Russia dalam rangka memenuhi undangan untuk tanggal 21, besok Via akan perform di event BRAVO AWARD ke 2," ungkap Via Vallen, Selasa (19/3).

Pelantun Sayang itu bangga bisa tampil di Rusia. Dia pun berharap kehadirannya bisa mengharumkan dan mengenalkan musik dangdut ke dunia internasional.

Baca juga: Via Vallen Pernah Bikin Jerinx SID Menangis, Kok Bisa?

"Mohon doanya ya, semoga Via bisa memberikan yang terbaik dan membawa nama harum musik dangdut Indonesia,” imbuh Via Vallen.