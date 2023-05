Keren! Wakil Indonesia Berjaya di Kompetisi Business Challenge Level Asia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Indonesia sukses menyapu bersih gelar juara di ajang ICAEW China & South-East Asia Business Challenge 2023.

The Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW) menyelenggarakan acara tahunan ICAEW China and South-East Asia Business Challenge pada tanggal 13 Mei 2023 di Vietnam.

Kompetisi ini diikuti oleh 10 tim dari universitas terkemuka di Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Vietnam yang berkompetisi untuk memperebutkan gelar Regional Grand Championship,

ICAEW Director for China and South East Asia Elaine Hong menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menarik dan melatih individu, mempromosikan keragaman, dan menghasilkan akuntan chartered yang berkualifikasi tinggi di lima negara yang berkompetisi.

"Kompetisi ini memberikan kesempatan baik bagi para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman secara praktisi dalam simulasi bisnis, sekaligus menunjukkan kemampuan mereka kepada para juri yang merupakan akuntan-akuntan terkemuka," ungkap Elaine di Jakarta, Selasa (23/5).

Adapun ajang tersebut Indonesia mengirimkan dua tim perwakilan dan satu wakil untuk All Star tim yang anggotanya terdiri dari satu utusan per negara peserta kompetisi.

Tim Gelora dan Justice League (keduanya adalah utusan dari Universitas Indonesia) sebelumnya meraih juara pertama dan kedua di ajang ICAEW Indonesia Business Challenge 2023 yang digelar 30 Maret 2023 lalu.

Kemudian, Esperansya Desmonda Woen (wakil tim Evergreen Universitas Tarumanegara) yang terpilih jadi pembawa materi presentasi terbaik di level nasional pun terpilih sebagai salah satu anggota tim All Star.