Keseruan Xpander Pinter Bener Family Festival Menyapa Warga Bekasi

jpnn.com, BEKASI - Bagian dari kampanye terbaru Mitsubishi Xpander tahun ini, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) menggelar Xpander Pinter Bener Family Festival di Summarecon Mall Bekasi, selama dua hari (29-30/6).

Event di Kota Bekasi ini merupakan bagian dari rangkaian aktivitas roadshow small MPV andalan Mitsubishi yang akan diselenggarakan di sepuluh kota di Indonesia.

Melalui kegiatan itu, PT MMKSI mengaku ingin memberikan edukasi kepada konsumen pengguna dan potential customers terkait keuntungan memiliki Mitsubishi Xpander. Keuntungan tersebut meliputi layanan purnajual, fitur dan total biaya kepemilikan Xpander.

“Pinter Bener Family Festival kami persembahkan kepada masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai bentuk apresiasi kami atas antusiasme yang luar biasa terhadap Xpander, namun juga untuk menyampaikan kepada pengguna dan calon konsumen Xpander bahwa kendaraan ini bukan hanya hadir sebagai mobil keluarga, tetapi juga menawarkan keuntungan lebih bagi konsumen," kata President Director PT MMKSI, Naoya Nakamura.

Dalam kegiatan Xpander Pinter Bener Family Festival, hadir berbagai permainan menyenangkan yang dapat dinikmati keluarga, seperti car tetris game, tire change game, dan find your dealer dart game yang dapat diikuti pada Pinter Zone.

Terdapat pula The Price is Right game, Smart Package game, Pinter Bener Trivia pada Bener Zone, baloon castle dan Pinter Bener Taman Lalu Lintas, serta Kidzania Photo Corner.

