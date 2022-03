Ketua IAMA ITB: Matematikawan Berperan Penting dalam Berbagai Lini Profesi

jpnn.com, JAKARTA - Pakar transformasi bisnis dan inovasi dari PPM Manajemen Wahyu Setyobudi terpilih sebagai Ketua Ikatan Alumni Matematika Institut Teknologi Bandung (IAMA ITB) untuk periode 2022-2026, melalui sebuah kongres secara daring, dan luring pada Sabtu(26/3).

Setelah resmi terpilih, Wahyu mengungkapkan bahwa berbagai lini dan profesi tengah menjadi perhatian serius, khususnya bagi organisasi alumni prodi Matematika sehingga mampu memberikan dampak yang bagus, terutama pada era digital.

Hal ini karena pemahaman data yang baik sangat membutuhkan keahlian para matematikawan. "Di era digital masa kini, data is the new gold. Terkait dengan itu, peran matematikawan akan semakin dibutuhkan untuk mengembangkan insight-insight baru bagi dunia usaha maupun terkait kebijakan publik," ujar Wahyu saat dihubungi(waktu dan tanggal menyesuaikan).

Ia juga menjelaskan bahwa alumni matematika yang telah tersebar di berbagai posisi penting, sehingga memiliki potensi strategis apabila diikat dengan visi bersama untuk berkontribusi pada Bangsa dan Negara. Hal ini selaras dengan apa yang diusung oleh Wahyu ketika terpilih menjadi Ketua Alumni Matematika dalam Kongres IAMA ITB 2022.

"Kami mengusung visi organisasi alumni yang INTEGRAL, yaitu Inklusif, Terpandang, dan Profesional. Maksudnya, IAMA ITB harus bersifat inklusif, mengedepankan keguyuban dan menjembatani lintas angkatan," jelas Wahyu.

"Namun, rasa guyub itu harus tetap dijalankan secara profesional, ada sistem keorganisasian yang jelas dan terukur, sehingga nantinya IAMA ITB bisa jadi terpandang," ia menambahkan.

Perlu diketahui, Kongres tahunan ini diikuti oleh ratusan alumni lintas angkatan beserta civitas akademika Jurusan Matematika ITB. Walau berlangsung secara hybrid, kongres dan pemilihan ketua berlangsung dengan penuh keakraban.

Bahkan, Gubernur Provinsi Bali, I Wayan Koster yang merupakan alumni Matematika ITB angkatan 1981, juga turut hadir memberikan sambutan secara virtual. (dil/jpnn)