Khusus Buat yang Kangen sama Ahok

Basuki Tjahaja Purnama. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ‎Aktor Ari Wibowo mengungkap perasaan rindu terhadap sosok mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Ari menumpahkan rasa kangen sama Ahok tersebut di media Instagram.

Ari mengaku, tidak akan pernah melupakan sosok Ahok. "Saya tidak akan pernah melupakan sosokmu, hati dan niat baikmu, serta apa yang sudah engkau kerjakan untuk kami," tulis Ari dalam akun Instagramnya @ariwibowo_official, Jumat (22/9).

Dia tidak yakin akan ada sosok gubernur seperti Ahok. "Enggak yakin akan menemukan gubernur yang ‎akan perduli sama kami setulus seperti bapak. You are forever missed," tulis Ari.

Perubahan suasana dirasakan Ari. Di kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat sebagai Gubernur DKI, Balai Kota tidak lagi ramai dikunjungi oleh warga yang melakukan pengaduan.

"Balai Kota jadi sepi.. Enggak ada lagi antrian warga DKI yang mau menyampaikan keluh kesah atau berterima kasih," tulis Ari.

Pria kelahiran Jerman ini menyebut, tidak ada lagi sosok gubernur yang mau mendengarkan amanah dari warga dan bekerja untuk memberikan solusi terkait permasalahan warga.

"What a beautiful moment in time that was, but in turn was jailed by them instead," tulis Ari.

Di akun Instagram miliknya, Ari mengunggah foto Ahok yang sedang menggunakan seragam dinas warna putih. Unggahan ‎Ari disukai oleh ribuan warganet.