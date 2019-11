Kiat Dapat Banyak Cashback Saat Event Belanja Online 11.11

jpnn.com, JAKARTA - Event belanja online 11.11 telah menjadi satu dari sekian banyak kemeriahan akhir tahun di berbagai negara. Masyarakat Indonesia bisa mendapatkan promo besar-besaran dari hampir semua e-commerce yang turut berpartisipasi dalam event belanja online 11.11, salah satunya ShopBack. Platform yang gemar bagi-bagi cashback ini biasanya punya sederet promo menarik yang sayang jika dilewatkan.

Lalu, bagaimana cara agar mendapatkan banyak cashback saat pesta belanja online tersebut? Berikut beberapa kiat yang bisa dicoba ketika event belanja online tiba. Untuk mengetahuinya simak info menarik di bawah ini.

1. Lakukan Persiapan

Hal-hal yang perlu disiapkan seperti daftar barang yang hendak atau ingin dibeli dan pilihan alternatif ketika kehabisan. Ada baiknya, barang tersebut Anda tandai seperti masuk kolom wishlist, centang favorit, dan sebagainya. Persiapan lainnya seperti pastikan koneksi internet cepat, gadget terisi baterai penuh, budget yang akan digunakan sudah tersedia, dan sebagainya. Pastikan juga Anda sudah login di ShopBack dan e-commerce tempat berburu promo nantinya. Untuk strategi, setiap orang berbeda-beda kebutuhan dan disesuaikan saja. Misalnya dengan menyalakan notifikasi atau alarm di jam tertentu, berburu promo di tengah malam, menggunakan payment tertentu yang lebih cepat, dan sebagainya. Apa pun strategi Anda, pastikan berbelanja melalui ShopBack. Dengan demikian keuntungan berlipat akan didapat.

2. Cari Tahu Promo yang Tersedia

Secara umum, event belanja online 11.11 berlangsung pada tanggal 11 November. Namun, apa saja promo yang tersedia, seperti apa detailnya, dan berapa lama promo berlangsung itu berbeda-beda. Setiap e-commerce atau toko online memiliki program, cara, dan aturan berbeda. Jadi Anda wajib mencari tahu info selengkapnya. Kunjungi e-commerce favorit Anda atau ShopBack untuk menggali informasi terkait event belanja online. Catat tanggal event-nya dan pahami bagaimana prosesnya. Semua yang Anda lakukan ini untuk menyusun persiapan dan strategi. Hal ini tidak berlebihan, jika mengingat ada ratusan bahkan jutaan pesaing yang akan berlomba mendapatkan keuntungan besar saat event berlangsung. Jika sudah, kunjungi ShopBack lagi untuk mengetahui promo cashback toko online apa saja yang bisa diikuti. Dengan demikian, Anda bisa mendapatkan keuntungan ganda dengan banjir cashback di setiap transaksi belanja online.

3. Promo Event Belanja Online 11.11 dari Shopback

Ada banyak promo yang diberikan ShopBack dalam memeriahkan event 11.11. Beberapa promo yang menarik untuk diikuti antara lain: Heavenly Blush, Enesis, dan beragam kategori lainnya seperti popok, minyak goreng, mie instan, deterjen, dan masih banyak lagi. Selain itu, Buy 1 Night Get 1 Night, cashback 100 persen maksimal 300 ribu untuk malam kedua. Flash Sale Buy 1 Get 1 Beauty untuk produk kecantikan dari Pond’s dan Vaseline. Buy with Shopback Get GoPay Voucher, dapatkan voucher GoPay secara gratis dari ShopBack setiap melakukan transaksi.