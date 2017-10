Kicauan Hoaks di Tengah Tragedi Las Vegas

jpnn.com, LAS VEGAS - Tragedi penembakan di Mandalay Bay, Las Vegas, pada Minggu malam lalu (1/10) pun tak luput dari penyusupan informasi-informasi hoaks.

Informasi abal-abal yang mewarnai tragedi berdarah itu bahkan jauh lebih konyol jika dibandingkan dengan hoaks biasa yang menyebar di tanah air.

Misalnya, kicauan (istilah lain dari posting di Twitter) yang dibuat akun @bloomoreos pada Senin (2/10).

Dia mengunggah foto seorang laki-laki necis. Dalam posting itu diselipkan kata-kata,

''My dad is missing after Las Vegas shooting. Please RT and share. We are distraught #LasVegas #LasVegasShooting #MandalayBay''.

Mungkin akun @bloomoreos sengaja ingin mendapatkan retweet agar akunnya lebih bernilai jual.

Niat itu memang kesampaian. Posting tersebut sempat dibagikan ulang hingga 400 kali.

Tapi, akun tersebut akhirnya ditangguhkan oleh Twitter karena menyebar kabar hoaks.