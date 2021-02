Kick Off Kuliah Kewirausahaan ISTA Jakarta Digelar Hari Ini

jpnn.com, JAKARTA - Institut Sains dan Teknolologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta menggelar program kuliah kewirausahaan pada Sabtu (27/2). Acara ini dibuka langsung oleh Rektor ISTA Dr Dede Rukmayadi.

Salah satu pembicara Staf Khusus Bidang Kreativitas dan Inovasi Milenial Kemenpora Alia Noorayu Laksono berpesan, agar mahasiswa lebih kreatif dan inovatif. Juga, memiliki kemauan berwirausaha sehingga tak lagi bingung mencari kerja setelah menyelesaikan kuliah.

Kuliah ini merupakan hasil kerja sama ISTA dengan Musyawarah Guru BK Jakarta Barat dan Kemenpora. Tujuannya, agar mahasiswa tidak alergi dengan wirausaha dan berpikir bahwa menjadi pengusaha bisa dibangun sejak usia muda.

Baca Juga: Festival Kewirausahaan Astra Hadir untuk Dorong Semangat Para Wirausaha Muda

"Menjadi pengusaha muda itu pilihan, bukan karena tidak ada pekerjaan. Jadi, kuliah wirausaha ini penting, untuk menanamkan pemikiran tersebut," ungkap Alia, dalam Kick-Off Kuliah Kewirausahaan ISTA.

Alia menjelaskan, bahwa selama menjadi mahasiswa, anak muda harus mengembangkan kemampuannya. mengasah kepemimpinan dan melahirkan kreativitas-kreativitas sehingga bisa melahirkan banyak hal baru.

"Selain itu, mereka juga harus inovatif, berpikir out of the box dan membangun jejaring yang luas," imbuh Alia.

Perwakilan mahasiswa dari beberapa jurusan di ISTA tampak dengan seksama mengikuti kuliah ini. Menurut Moderator Kuliah Kewirausahaan Dr Risdiamon, puluhan mahasiswa yang ikut serta antusias dan banyak memberikan pertanyaan.

Artinya, para mahasiswa tertarik dan memiliki minat untuk menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaannya walaupun masih mahasiswa.