Kim Kardashian Jadi Miliarder Dunia, Sebegini Jumlah Kekayaannya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Hollywood, Kim Kardashian menjadi orang terkaya di dunia setelah muncul dalam daftar tahunan miliarder versi Forbes.

Kim muncul pertama kali dalam daftar itu bersanding dengan Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates hingga Mark. Zuckerberg.

Melansir Variety, Rabu (7/4), kekayaan Kim Kardashian ditaksir mencapai USD1 miliar setelah pada Oktober 2020 kekayaannya ditaksir sebesar USD780 miliar.

Dua bisnisnya yaitu KKW Beauty dan SKIMS membantu mendongkrak pendapatannya di samping pendapatan dari variety show "Keeping Up With the Kardashians" serta beberapa investasi di bisnis lain.

Pada 2017, Kim meluncurkan lini produk kecantikannya mulai dari make up seperti lipstik, eye shadows, concealers, hingga parfum. Kurang dari satu tahun, bisnis itu memberikannya keuntungan hingga USD100 juta.

Pada 2019, Kim meluncurkan produk pakaian bernama "SKIMS" dan laku terjual berkat para pengikut di media sosialnya yang mencapai ratusan juta.

Di masa COVID-19, dia meluncurkan pakaian rumahan yang nyaman menjalani work from home. Dia juga memiliki investasi di sektor swasta senilai 500 juta dolar AS. (antara/jpnn)



