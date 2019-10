jpnn.com, BALI - Kimia Farma Health & Beauty kini hadir di Seminyak tepatnya di Jalan Kayu Aya No. 78, Badung, Bali. Dengan desain dan nuansa industrial look, outlet Kimia Farma Health & Beauty menyajikan produk-produk kosmetik, skin care, personal care, hair care, dan suplemen kesehatan yang lebih variatif.

Sebelumnya, Kimia Farma Health & Beauty diresmikan di Tunjungan Plaza Surabaya dan Trans Studio Mall Cibubur.

“Kimia Farma Health and Beauty di Seminyak merupakan pembukaan outlet ketiga untuk melengkapi kebutuhan akan kesehatan dan kecantikan di Bali yang terkenal sebagai kota wisata para turis dari mancanegara," ujar Direktur Utama PT Kimia Farma (Persero) Tbk, Verdi Budidarmo pada Grand Opening Store Kimia Farma Health and Beauty di Seminyak, Rabu (30/9) kemarin.

Tidak hanya brand (merek) dari Kimia Farma saja, outlet ini pun menyuguhkan beraneka macam produk lifestyle dari brand-brand lain. Menariknya, Kimia Farma Health & Beauty memanjakan masyarakat dengan experience baru melalui implementasi digitalisasi.

Penggunaan digital price tag (label harga) di setiap etalase identik akan terus hadir di outlet untuk memberikan informasi harga yang up-to-date dan sarana informasi promosi yang sedang berjalan, para pelanggan juga dapat melakukan cashless payment dengan menggunakan aplikasi pembayaran digital Link Aja, GoPay, dan OVO.

Rangkaian acara Grand Opening Store Kimia Farma Health & Beauty dilaksanakan sejak 27 - 30 Oktober 2019. Dimeriahkan oleh Zumba dan Cleaning Beach bersama pengunjung Pantai Double Six, Bali bertema #KFBEATPLASTICPOLLUTION, di mana pengunjung menukarkan sampah botol plastik dengan air mineral Hygio KF.

Baca Juga: Transformasi jadi Landasan Kimia Farma untuk Implementasikan 3 Strategi Utama

Hal ini dilakukan sebagai upaya Kimia Farma mendukung pemerintah mengurangi polusi plastik untuk menyehatkan dan melestarikan lingkungan.

Di puncak acara, pengunjung disuguhkan penampilan Percussion Light, serta voucher puluhan juta rupiah, promo buy 2 free 1, buy 1 free 1, diskon up to 70 persen, serta special guest dari Health and Beauty Influencer yaitu Andrew White dan Nana Mirdad.(chi/jpnn)