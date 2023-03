Kinerja Baik, Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Raih Best Performance CFO 2023

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto menerima penghargaan dari Warta Ekonomi Group sebagai Best Performance Chief Financial Officer 2023 in Consistency of Realizing Profit Growth.

Penghargaan ini diberikan saat gelaran Indonesia Best CFO Awards 2023, pada Selasa (28/2) lalu.

Romy meraih penghargaan itu atas kinerja dan inovasi yang dilakukan sepanjang periode pandemi Covid-19 dan ketidakpastian ekonomi, mulai dari inisiatif strategis bisnis perusahaan dan transformasi digital, tata kelola, sampai strategi perusahaan dalam rangka mempertahankan kinerja bisnis.

“Aspek utama yang dinilai adalah pencapaian kinerja bisnis, yang meliputi pertumbuhan aset, ROE, ROI, Cash Ratio, Current Ratio, serta media monitoring untuk menilai kebijakan strategis perusahaan,” ucap Romy dalam keterangannya, Kamis (1/3).

Adapun, kinerja keuangan Bank DKI sampai dengan akhir 2022 tercatat mengalami peningkatan laba bersih menjadi Rp 939,11 miliar atau tumbuh 29,11 persen dibandingkan periode Desember 2021.

Kemudian, total aset tumbuh 11,51 persen menjadi Rp 78,88 triliun dibanding Rp 70,74 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

“Bank DKI akan terus meningkatkan dan mempertajam Transformasi 5.0 dengan berbagai program kerja yang lebih nyata melalui inovasi digital,” kata dia.