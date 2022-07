Kinerja Moncer, Jamkrindo Terapkan 6 Transformasi Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) melakukan serangkaian transformasi pada struktur organisasi.

Di antaranya yakni manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), sistem teknologi, bisnis dan operasional, tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Good Governance), serta manajemen risiko guna memperkuat kinerja perseroan secara berkelanjutan.

Enam transformasi itu menjadi tema ulang tahun Jamkrindo, ke-52 Tahun yang jatuh pada 1 Juli 2022, yaitu Transform to Be More Perform.

Direktur Utama Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan mengatakan transformasi pada enam sektor strategis diyakini akan mendorong penguatan fundamental perusahaan, sehingga terciptanya pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

“Kami akan terus melakukan transformasi agar fundamental perusahaan semakin kuat serta inovatif sehingga Jamkrindo dapat menghadirkan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan para mitra, sekaligus menjawab peluang serta tantangan yang berkembang di bisnis penjaminan,” kata Putrama, Jumat (1/7).

"Pada usia ke-52 tahun ini, semoga Jamkrindo dapat berkontribusi lebih besar lagi dan berkelanjutan bagi mitra, masyarakat luas, stakeholders dan regulator," sambungnya.

Dalam transformasi struktur organisasi, Jamkrindo mempertegas posisinya sebagai Perseroan Terbatas yang diperoleh sejak 2020, setelah beralih status dari Perusahaan Umum dan status menjadi anak usaha Indonesia Financial Group (IFG).

Perubahan status tersebut semakin mempermudah ruang gerak Jamkrindo dalam mengembangkan strategi dan target bisnisnya.