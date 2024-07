Kinerja Penasihat Keuangan Ciamik, BRIDS Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS) meraih penghargaan bergengsi internasional pada kategori Best Small to Mid-cap Corporate Finance House in Indonesia. Penghargaan itu diberikan pada ajang 18th Annual Best Financial Institutions Awards 2024 yang diselenggarakan oleh Alpha Southeast Asia. Dilansir dari Alpha Southeast Asia, untuk dapat meraih penghargaan, Perusahaan tidak hanya dinilai dari pembukuan kinerja yang baik selama periode Mei 2023 hingga April 2024. Baca Juga: BRIDS Mengedukasi Anggota TPAKD Seputar Pasar Modal dan Investasi Namun, juga berdasarkan seberapa kuat likuiditas dan posisi modal, mengingat perubahan dramatis dalam lingkungan operasional selama 18 bulan terakhir. Penghargaan ini diraih berkat kinerja layanan penasihat keuangan Perusahaan yang baik dalam kurun 12 bulan terakhir, di mana layanan penasihat keuangan BRIDS berhasil berkontribusi kepada pendapatan sebesar 30%, naik dari periode yang sama pada 2022 sebesar 21%. “Selama setahun terakhir, BRIDS berhasil menyukseskan lebih dari 25 proyek advisory dengan total valuasi proyek mencapai lebih dari Rp 50 triliun," kata Laksono Widodo, Direktur Utama BRIDS dalam keterangannya, Rabu (31/7). Baca Juga: BRIDS Jadi Penjamin BSI Terbitkan Sukuk Mudharabah Rp 3 Triliun Menurut dia, pencapaian ini menjadi bukti dari komitmen dan posisi kuat Perseroan sebagai penyedia layanan penasihat keuangan tepercaya yang selalu memberikan solusi atas kebutuhan perencanaan klien di pasar modal Indonesia. Hingga Juni 2024, Perusahaan telah menyelesaikan sebanyak 12 proyek penasihat keuangan dengan total nilai transaksi hingga mencapai Rp 3,8 triliun.