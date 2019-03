Kini Produk Perawatan Erha Clinic Bisa Dibeli Secara Online

jpnn.com, JAKARTA - Erha clinic kini merambah ke e-commerce untuk penjualan produk-produk kecantikannya.



Belum banyak e-commerce yang menjual khusus perawatan tubuh dan kecantikan. Namun kini, produk perawatan dan kecantikan Erha telah tersedia di Erhastore.co.id



Di dalam Erhastore.co.id dijajakan produk-produk buatan Erha, sehingga bisa melakukan perawatan wajah atau mempertahankan kecantikan sendiri di rumah.



Head Business of Erhastore, Afril Wibisono mengatakan Erhastore.co.id baru diluncurkan pada Februari 2019.



"Soft launchingnya sih akhir Januari kemarin, tapi ini baru diluncurin Februari tahun ini," kata Afril saat ditemui di kantornya, Gedung Treasury District 8 Kawasan SCBD, Jakarta.



Menurut Afril, salah satu latar belakang Erha membuat Erhastore.co.id untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa ERHA bukan hanya klinik saja, tetapi memiliki produk tanpa resep atau Over The Counter (OTC) kecantikan tanpa harus datang ke klinik.



"Jadi orang enggak perlu ke klinik tapi bisa, nah kami mengubah persepsi itu. Jadi itu bisa diakses siapa pun, masih banyak daerah yang belum ada kliniknya nah itu otomatis ya hopefully secara positif ini market yang kami bangun. Jadi walaupun kliniknya belum ada tapi dia bisa akses produk kami," jelas dia.



Afril menambahkan, Erhastore.co.id juga bisa mengubah persepsi dari bahwa perawatan kecantikan di Erha itu mahal.

Pasalnya banyak produk-produk perawatan kecantikan yang bisa didapat dengan harga terjangkau tanpa resep dokter dan bisa dilakukan sendiri di rumah.



"Jadi ini juga menjangkau daerah yang belum memiliki klinik. Saat ini, kami banyak customer di luar Jawa, misalnya Sulawesi dan NTB," tutur dia.



Erhastore.co.id dibuat untuk menyasar para kaum milineal. Sebanyak 123 produk buatan Erha ada di Erhastore.co.id dengan harga yang termurah yaitu murah Rp 25 ribu.

Selain itu, ada juga produk paketan, sehingga kaum millenial tidak membeli secara satuan.



"Kalau spesifik penanganan khusus itu memang lebih mahal. Tapi kalau anti aging, mencegah kerutan, kami sama aja dengan kompetitor lainnya. Maksudnya masih bisa kompetitif, ada yang dari harga Rp 25 ribu dan facial wash Rp 60 ribu," ucap dia.



Afril menjamin, produk yang dijajakan di Erhastore.co.id adalah produk asli yang diproduksi dari perusahan afiliasinya.



Terkait pengiriman barang, tak perlu khawatir karena, Erhastore sudah menggandeng jasa pengiriman yaitu JNE.

Atau jika ingin barang lebih cepat sampai, Erhastore juga bisa diorder via Go-Jek khusus Jakarta dan sekitarnya.(chi/jpnn)