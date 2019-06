Kisah Hidup Ivan Gunawan Dijadikan Drama Musikal

jpnn.com, JAKARTA - Desainer yang kini terjun sebagai penyanyi, Ivan Gunawan berencana mengadakan sebuah konser drama musikal. Konser bertajuk ‘Ivan Gunawan Live on Stage, Story of My Life’ itu bakal digekar pada 2 Agustus 2019 di Artpreuner, Jakarta.

Dalam konser tersebut, Ivan Gunawan bakal menceritakan perjalanan hidupnya. Mulai dari masa kecil hingga menjadi salah satu publik figur tersohor.

"Ini drama musikal dari usia nol sampai sekarang, di panggung akan ditampilkan detail," kata Ivan di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (26/6).

Menariknya, konser drama musikal Ivan Gunawan ini bakal digarap oleh sahabatnya, Ruben Onsu. Di bawah naungan Happen inc, dia memang tengah mencoba dunia promotor.

“Ini proyek besar buat saya, tantangan untuk saya, dan sahabat saya, Ivan Gunawan," ujar Ruben.

"Konser ini bertema 15 tahun karier Ivan Gunawan. Perjalanan dia cukup panjang, lika-likunya sulit tapi akhirnya Ivan berhasil jadi entertainer," sambung suami Sarwendah tersebut.

Segala persiapan telah dilakukan Ivan Gunawan serta Ruben Onsu jelang konser drama musikal 'Ivan Gunawan Live on Stage, Story of My Life'.