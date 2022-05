KKN Di Desa Penari Kalahkan Film Hollywood, Adinda Thomas: Sebuah Penghargaan 

jpnn.com, JAKARTA - Penonton film KKN di Desa Penari berhasil merajai bioskop Indonesia dalam kurun dua minggu terakhir.

KKN di Desa Penari, bahkan mampu menyaingi film Doctor Strange in the Multiverse of Madness besutan Marvel.

Menanggapi hal ini, aktris Adinda Thomas selaku pemeran Widya dalam KKN di Desa Penari tak menyangka.

"Kami (para pemeran KKN di Desa Penari) enggak menyangka, ya," kata Adinda Thomas saat ditemui di kawasan Cibubur, Bogor, baru-baru ini.

Diakui Adinda, dirinya khawatir saat diberikan tanggung jawab bermain dalam film tersebut.

Mengingat cerita KKN di Desa Penari lebih dahulu viral di Twitter dan mengundang banyak penasaran publik.

Terlebih penayangan film ini sempat ditunda beberapa kali karena pandemi COVID-19, sehingga makin dinantikan penggemar.

"Kami takut banget mainnya enggak sesuai ekspetasi pembaca," tutur Adinda.