Klasemen Runner-Up Terbaik Piala AFC U-20, Bagaimana Nasib Vietnam?

jpnn.com, JAKARTA - Keyakinan Pelatih Vietnam Dinh The Nam bahwa kans timnya melaju ke putaran final Piala AFC U-20 2023 di Uzbekistan sangat besar terbukti. Melihat raihan pesaing Vietnam di klasemen runner-up terbaik, mereka dipastikan melaju ke putaran final juga.

"Kemungkinan best runner-up kami. Meski ada beberapa grup yang belum main, peluang kami sekitar 70 sampai 80 persen bisalah best runner-up," kata Dinh The Nam sebelum Kyrgiztan bermain.

Setelah laga itu usai dan Kyrgiztan hanya menang 6-0 lawan Brunei Darussalam, maka otomatis Vietnam tak mungkin lagi terlempar dari persaingan lima runner-up terbaik di ajang ini.

Dua pesaing sebelumnya, Syria dan Lebanon sudah pasti ada di bawah Vietnam. Sementara, hanya tersisa dua tim yang mungkin masuk dalam persaingan tiket lima runner-up terbaik.

Dengan kenyataan itu, maka Vietnam yang kini memimpin klasemen runner-up terbaik, sudah tidak mungkin terpental dari komposisi lima tim selain juara masing-masing grup yang lolos ke putaran final Piala AFC U-20 2023.

Lolosnya Vietnam ke Uzbekistan, membuka kesempatan pertemuan antara Indonesia dan Vietnam kembali di putaran final Piala Asia U-20 di Uzbekistan nanti. Apalagi, secara pot, Vietnam dan Indonesia juga tidak mungkin sama meliaht status mereka di kualifikasi piala AFC U-20 2023 ini. (dkk/jpnn)