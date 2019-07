Klasemen Sementara MotoGP 2019, Marc Marquez Juara Setengah Musim

jpnn.com, SACHSENRING - Marc Marquez mengukuhkan diri sebagai juara setengah musim MotoGP 2019.

Setelah sembilan balapan (dari 19 seri musim ini), Marquez menang di lima race yakni seri ke-2 di Argentina, seri ke-4 di Spanyol, seri ke-5 Prancis, seri ke-7 Catalunya dan Minggu (7/7) kemarin di seri-9 di Jerman.

Dalam balapan MotoGP Jerman di Sirkuit Sachsenring, Marquez tampil superdominan. Start paling depan, memimpin hingga finis. Kemenangan kemarin membuat Marquez memenangi sepuluh dari sepuluh balapan beruntun di Sachsenring di semua kelas, termasuk tujuh berturut-turut di kelas premier MotoGP.

???? KING OF THE RING ????



2010 - 125cc ?

2011 - Moto2 ?

2012 - Moto2 ?

2013 - MotoGP ?

2014 - MotoGP ?

2015 - MotoGP ?

2016 - MotoGP ?

2017 - MotoGP ?

2018 - MotoGP ?

2019 - MotoGP ?



10 years. 10 poles. 10 wins.



Marc Marquez OWNS the #GermanGP! pic.twitter.com/640Rj1vjVf — Watch MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) July 7, 2019