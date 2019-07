Marc Marquez Unjuk Gigi di FP2 MotoGP Jerman

jpnn.com, SACHSENRING - Marc Marquez memperbaiki penampilannya di latihan bebas hari pertama MotoGP Jerman di Sirkuit Sachsenring, Jumat (5/7).

Setelah harus puas di posisi kedua saat FP1, Marquez mengukir waktu terbaik di FP2, Jumat malam WIB. Si pemimpin klasemen sementara itu mencatat waktu satu menit 20,705 detik, lebih cepat 0,341 detik dari Alex Rins yang berada di tempat kedua.

Normal service resumed for @marcmarquez93! ????



The world champion is fastest in FP2 at the Sachsenring! ????#GermanGP ???????? pic.twitter.com/e4cyMQna9a — MotoGP™ ???????? (@MotoGP) July 5, 2019